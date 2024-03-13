В центре для беженцев в Берлине сгорел павильон украинцев. Без жилья остались 300 людей

Что известно о пожаре

Во вторник, 12 марта, берлинскую пожарную команду вызвали на территорию бывшего аэропорта, где находится один из крупнейших центров прибытия и размещения беженцев. Вызов поступил в 13:47.

По словам оперативного руководителя пожарной бригады, "в аварийном укрытии полностью сгорел зал легкой конструкции". Густое облако дыма можно было увидеть во многих районах Берлина.

Известно, что огонь охватил один из больших павильонов площадью 1000 квадратных метров, где были обустроены места для около 300 искателей убежища.

К тушению пожара было привлечено более 100 человек. Им удалось предотвратить распространение огня на другие палатки.

Уточняется, что в момент пожара в центре Берлин-Тегель, рассчитанном на 7000 беженцев, находились около 4500 человек.

Немецкий центр для беженцев (фото: merkur.de)

Дальнейшая судьба беженцев

Сотрудники службы спасения сообщили, что обошлось без пострадавших - всех жителей центра вовремя эвакуировали и доставили в безопасное место.

По словам пресс-секретаря государственного управления Германии по делам беженцев Моники Хеббингауз, из пострадавшего зала A1 в безопасное место был доставлен 301 человек. Еще 700 людей (взрослых и детей) эвакуировали с прилегающей территории.

Не забыли спасатели и о домашних животных - они также были перемещены в безопасность.

Поскольку в сгоревшей палатке была не только мебель (кровати и столы), но и личные вещи беженцев, большинство из них "полностью потеряли свои вещи".

По официальной информации, пострадавшим было обеспечено альтернативное жилье и оказывается психологическая поддержка.

Расследование инцидента

Расследование причины пожара в центре для беженцев взял на себя специалист из Управления государственной криминальной полиции.

"Причина пожара пока неизвестна", - уточнила Клеопатра Тюммлер из немецкого Красного Креста. Она является операционным менеджером по размещению людей в Тегеле.

Сенатор по вопросам интеграции Джансел Кизилтепе рассказала, что "к счастью, во время пожара никто не пострадал", поскольку "на место происшествия быстро прибыли спасатели, потушившие огонь".

"На данный момент мы сосредоточены на том, чтобы оказать пострадавшим людям необходимую помощь", - подытожила Хеббингауз.

Реакция Украины

Вскоре после того, как стало известно о пожаре, посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что говорил об этом с федеральным министром внутренних дел Нэнси Фезер.

"О пожаре в центре для искателей убежища в бывшем берлинском аэропорту Тегель: по актуальной информации от Сената и полиции Берлина, жертв во время большого пожара удалось избежать", - написал он в своем Facebook.

Мужчина уточнил, что речь идет о большом международном центре мигрантов со всего мира, значительная часть из которых - украинцы.

"Поэтому выясняем дальнейшие детали... Ждем результатов расследования и дополнительной информации... Держу в курсе", - отметил посол.

Он также попросил всех украинок и украинцев из Тегела (а также их близких), дать знать, как они.

Публикация посла Украины в Германии (скриншот facebook.com/oleksii.makeiev)