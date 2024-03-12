Штрафи у Німеччині: як можуть покарати за перевищення швидкості у 2024 році

У Німеччині діють суворі штрафи за порушення правил дорожнього руху. За перевищення швидкості доведеться заплатити сотні євро.

Які норми швидкості діють на дорогах Німеччини та які санкції передбачені за швидку їзду, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.

Які обмеження швидкості діють у Німеччині

Тим, хто збирається їздити за кермом у Німеччині або просто подорожує своїм автомобілем через цю країну, варто знати про швидкісний режим та актуальні санкції за перевищення швидкості. Це одне із найпоширеніших адміністративних правопорушень на німецьких дорогах.

У населених пунктах у Німеччині діє обмеження швидкості у 50 км/год, а на заміських дорогах – до 100 км/год. На німецьких автомагістралях діє рекомендоване обмеження швидкості 130 км/год. Це стосується всіх транспортних засобів з повною масою до 3,5 т. Не рекомендується їхати швидше 50 км/год, якщо видимість на дорозі менше 50 м через дощ, сніг або туман.

Фото: У Німеччині діє обмеження швидкості 50 км/год (gettyimages.com)

Штрафи за перевищення швидкості у населених пунктах

Водії легкових автомобілів, які не дотримуються швидкісного режиму при поїздках дорогами німецьких населених пунктів, 2024 року стикнуться із суворими санкціями. Зокрема, за перевищення швидкості передбачені такі штрафи і покарання:

до 10 км/год – 30 євро;

11-15 км/год – 50 євро;

16-20 км/год – 70 євро;

21-25 км/год – 115 євро та 1 штрафний бал;

26-30 км/год – 180 євро, 1 штрафний бал та заборона на водіння авто на 1 місяць;

31-40 км/год – 260 євро, 2 штрафних бали та заборона на водіння авто на 1 місяць;

41-50 км/год – 400 євро, 2 штрафних бали та заборона на водіння авто на 1 місяць;

51-60 км/год – 560 євро, 2 штрафних бали та заборона на водіння авто на 2 місяці;

61-70 км/год – 700 євро, 2 штрафних бали та заборона на водіння авто на 3 місяці;

понад 70 км/год – 800 євро, 2 штрафних бали та заборона на водіння авто на 3 місяці;.

Водночас штрафи за перевищення швидкості на дорогах за межами населених пунктів трохи нижчі. Діапазон сум – від 20 євро (до 10 км/год) до 700 євро за перевищення понад 70 км/год. Заборону на водіння приписують за перевищення швидкості від 26 км/год.

Фото: Штрафи за перевищення щвидкості за містом трохи нижчі (gettyimages.com)

Про які ще штрафи за порушення ПДР варто знати

Українцям, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, варто знати про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення:

за паркування у недозволеному місці – 55 євро;

за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями – також 55 євро;

паркування на смузі для пожежників чи перешкода руху швидкої допомоги – штраф 100 євро;

70 євро – за занадто швидкий (не з закріпленою нормами швидкістю) поворот праворуч у населених пунктах;

за наїзд та переміщення по тротуарам, пішохідним доріжкам, іншим твердим узбіччям – 100 євро;

за занадто гучну систему вихлопу автомобіля –100 євро;

за користування мобільним телефоном за кермом – 100 євро;

на незабезпечення безпеки дітей в автомобілі – 60-70 євро;

порушення дистанції на швидкості від 80 км/год – від 103,5 євро та 1 бал.

За накопичення 8 балів у Німеччині анулюють водійське посвідчення.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік. Керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал.

Також ми розповідали, які нові штрафи запровадили для водіїв у Німеччині 2023 року.

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