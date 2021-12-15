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В центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере: вандал попал на видео

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Тернополь, Среда 15 декабря 2021 15:51
В центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере: вандал попал на видео Коллаж РБК-Украина: в Тернополе парень облил краской памятник Степану Бандере
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 14 декабря, в центре Тернополя неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел в 12:11 на улице Соломеи Крушельницкой возле парка имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Факт осквернения памятника заметили полицейские, которые и вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей.

В центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере: вандал попал на видео

В Тернополе вандал облил краской памятник Степану Бандере (фото: tp.npu.gov.ua)

Кроме того, они просматривают видео с камер наблюдения, на котором видно, как парень осуществляет свои хулиганские действия.

В центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере: вандал попал на видео

В Тернополе вандал облил краской памятник Степану Бандере (фото: tp.npu.gov.ua)

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В Тернополе вандал осквернил памятник Степану Бандере (видео: YouTube)

Напомним, на Байковом кладбище орудуют вандалы, которые порочат память знаменитых украинцев. Неизвестные украли бронзовый бюст, который был установлен на могиле украинского писателя и драматурга Ивана Кондратьевича Микитенка.

Мы также писали о том, что в Луцке парень разрисовал новую остановку. При этом мать привела его к Муниципальной стражи. В качестве наказания подросток будет отмывать все остановки в городе. Стоит отметить, что хулиган учиться в колледже.

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