На Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев (фото)
В Киеве на Байковом кладбище вандалы украли бронзовый бюст, который был установлен на могиле украинского писателя и драматурга Ивана Кондратьевича Микитенка.
Об этом рассказал глава комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын в Facebook.
Так, неизвестные похитили и бюст, который был установлен на могиле жены писателя.
"Я не понимаю, как может взобраться рука на осквернение памяти человека, который золотыми буквами вписан в культурное достояние не только Украины, но и всего мира", - написал Трубицын.
Кроме того, депутат отмечает, что нужно усилить охрану Байкового кладбища, потому что на нем находятся могилы и других известных украинцев.
Также он добавил, что начались работы по восстановлению бюста на могиле Ивана Микитенка и его жены.
"Воры и вандалы считают, что можно на кражах заработать. Это должно прекратиться!", - добавил Владислав.
На Байковом кладбище орудуют вандалы (facebook.com/vladyslav.trubitsyn)
Ранее мы сообщили, что мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов.
Также недавно мы писали, что под Львовом вандал разгромил кладбище.