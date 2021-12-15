У центрі Тернополя хлопець облив фарбою пам'ятник Степану Бандері: вандал потрапив на відео

У вівторок, 14 грудня, в центрі Тернополя невідомий облив червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Інцидент стався о 12: 11 на вулиці Соломії Крушельницької біля парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Факт осквернення пам'ятника помітили поліцейські, які і викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей.

У Тернополі вандал облив фарбою пам'ятник Степану Бандері (фото: tp.npu.gov.ua)

Крім того, вони переглядають відео з камер спостереження, на якому видно, як хлопець здійснює свої хуліганські дії.

У Тернополі вандал облив фарбою пам'ятник Степану Бандері (фото: tp.npu.gov.ua)

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

У Тернополі вандал осквернив пам'ятник Степану Бандері (відео: YouTube)