ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луцке парень разрисовал остановку: к "муниципалам" его привела мать (видео)

Новина українською →
Луцк, Суббота 04 декабря 2021 08:55
В Луцке парень разрисовал остановку: к "муниципалам" его привела мать (видео) В Луцке студент разрисовал "умную остановку" (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Тетяна Самарук

В Луцке парня, который разрисовал "умную остановку", привела к Муниципальной стражи его мать. В частности, теперь подросток будет отмывать все остановки в городе.

Об этом сообщили Департамент муниципальной стражи Луцкого городского совета.

Так, правоохранители рассказали, что парень разрисовал одну из остановок в Луцке. Однако, после того, как его объявили в розыск в соцсетях, к "муниципалов" парня привела его мать.

"Осознав всей поступок, парень обязался осуществить очистку "умных остановок" от надписей", - говорится в сообщении.

Также добавили, что Владислав (так зовут парня) учится в колледже.

Ранее мы сообщали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев. В частности, вандалы украли бронзовый бюст, который был установлен на могиле украинского писателя и драматурга Ивана Кондратьевича Микитенка.

Также мы писали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

Читайте РБК-Украина в Google News
вандали
LITE
Стиль по наследству: звездные мамы, которые привили дочерям любовь к моде
Стиль по наследству: звездные мамы, которые привили дочерям любовь к моде