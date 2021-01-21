В центре Парижа жестоко избили украинского подростка: умолял не оставлять умирать

На прошлой неделе, 15 января, в центре Парижа группа около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Инцидент произошел недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle. Парню нанесли множество ударов. Он был в сознании и умолял не оставлять его умирать. Юрий просил, чтобы его передали маме, чтобы она не волновалась. Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Мама украинца рассказала, что в больнице ее не пускали к сыну, поскольку его состояние было крайне тяжелым. Парень сейчас находится в коме в реанимационном отделении. Его состояние критическое.

Юрий (фото: instagram.com/maman_de_yuriy)

У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Жестокость, с которой было сделано нападение, шокировало даже саму полицию столицы Франции.

В Париже жестоко избили 14-летнего украинца (фото: facebook.com/Slavko Koutchinskiy)

В данное время разыскиваются свидетели этого избиения. Семья парня и украинская диаспора во Франции просят о помощи у украинцев, в которых есть родственники и друзья в Париже, чтобы они сделали репосты о нападении.

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