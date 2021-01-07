Украинских туристов избили и ограбили на популярном экзотическом курорте

Занзибар (фото: pixabay.com)

Украинских туристов ограбили и избили на курортном острове Занзибар, Танзанском архипелаге у восточного берега Африки. Общая сумма украденного разбойниками имущества превышает 6 тысяч долларов.

Об инциденте рассказала подруга одной из пострадавших, журналистка из Киева Ирина Полищук в своем Facebook.

Граждане Украины, несмотря на угрозы преступников, все же обратились в местную полицию, и правоохранители уже занялись расследованием.

Отмечается, что ЧП с отдыхающими произошло 5 января. Украинцам, прибывшим на Занзибар, предложили такси до отеля в другой части острова. Примерно через полчаса езды водитель внезапно свернул и остановился, после чего к авто подбежала группа молодых людей, которые начали о чем-то разговаривать с ним на повышенных тонах.

"Водитель скрывается. Затем грабители проникают в машину, угрожают, бьют, забирают все ценное и требуют пин-коды с кредитных карт, угрожая расправой", - говорится в публикации.

Украинцы после трех часов "общения" с грабителями остались стоять на трассе без телефонов, ноутбуков, пустой кредитной картой и 100 долларами на ночевку и обратный путь домой.

Сообщается, что полицейские уже обнаружили машину и водителя такси.

Теперь украинские туристы ждут "скорейшего разрешения вопроса", поскольку помимо морального и материального ущерба они лишились очень важной и ценной информации, которая хранилась на украденных ноутбуках и телефонах.

"Хотелось бы получить поддержку от нашего МИД в части диалога с танзанийскими коллегами для скорейшего расследования. Поскольку направление Занзибар на сегодня является самым перспективным и все больше и больше украинцев выбирают этот остров для отдыха - важно их информировать и обеспечить безопасное пребывание", - пишет киевлянка.

Ранее сообщалось, что украинские туристы пострадали в Египте от нападения акулы. Как позже выяснилось, на полученные в результате ЧП в Шарм-эль-Шейхе травмы страховка может не распространяться.

Также мы писали о том, что в декабре на безопасном карибском курорте произошла трагедия с туристкой.