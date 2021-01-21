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У центрі Парижа жорстоко побили українського підлітка: благав не залишати помирати

Автор: Роман Мирончук

Минулого тижня, 15 січня, в центрі Парижа група близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битками та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він разом з друзями повертався з коледжу.

Інцидент стався недалеко від Ейфелевої вежі і торгового центру Beaugrenelle. Хлопцеві завдали багато ударів. Він був у свідомості і благав не залишати його помирати. Юрій просив, щоб його передали мамі, щоб вона не хвилювалася. Про це повідомляє Українська Служба Інформації.

Мама українця розповіла, що у лікарні її не пускали до сина, оскільки його стан був вкрай важким. Хлопець зараз перебуває в комі в реанімаційному відділенні. Його стан критичний.

Юрій (фото: instagram.com/maman_de_yuriy)

У Юрія пробитий череп в декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей. Жорстокість, з якою було зроблено напад, шокувала навіть саму поліцію столиці Франції.

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В Парижі жорстоко побили 14-річного українця (фото: facebook.com/Slavko Koutchinskiy)

Зараз розшукуються свідки цього побиття. Сім'я хлопця і українська діаспора у Франції просять про допомогу в українців, у яких є родичі та друзі в Парижі, щоб вони зробили репости про напад.

Нагадаємо, українських туристів побили і пограбували на популярному екзотичному курорті.

Раніше в Польщі жорстоко побили і принизили українця, якого запідозрили у крадіжці.

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