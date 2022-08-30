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У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото)

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Одеса, Вівторок 30 серпня 2022 23:15
У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото) Фото: в Одесі впав балкон у будинку на вулиці Катерининській (izbirkom.org.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі обвалився балкон, на якому знаходилася жінка - власниця квартири на другому поверсі. Інцидент стався на вулиці Катерининській в центрі міста. Конструкція впала на дах літнього майданчика кафе, розташованого якраз під балконом.

Фото і відео обвалу балкона 30 серпня в Одесі опубліковано в мережі.

На щастя, в результаті події ніхто з громадян не постраждав. Господиня квартири будинку № 6 на Катерининській, під чиїми ногами остаточно і "втомився" балкон, відбулася просто переляком.

Після НП комунальники зайнялися демонтажем елемента архітектури.

У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото)

У центрі Одеси на Катерининській впав балкон (фото: скріншот з відео t.me)

На вулиці місце інциденту обгородили, щоб ніхто з перехожих не постраждав у цьому небезпечному місці.

У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото)У центрі Одеси впав балкон з власницею квартири в будинку-пам'ятці архітектури (фото)

Балкон обвалився в будинку на вулиці Катерининська в Одесі (фото: izbirkom.org.ua)

Як зазначає місцеве видання "Ізбірком", будинок № 6 по Катерининській вулиці, житловий будинок Посохова, був побудований в 1851 році архітектором Черкуновим.

Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, минулої осені в Луцьку шматок балкона ледь не пробив голову перехожому.

Також ми писали, що в лютому у Львові звалилася частина фасаду будинку на дах магазину, з якого виходив чоловік.

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Одеса балкон
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