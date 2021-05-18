В центре Киеве после сильного дождя размыло дорогу: Мерседес провалился под асфальт

Сегодня, 18 мая, по Киеву прошелся сильный дождь с градом и грозами. При этом дорога на улице Ильинская, 8 (Подол) не выдержала этого. Землю под асфальтом размыло и появились ямы. Кроме того, пострадал автомобиль Мерседес, который стоял на парковке.
Фото с места инцидента опубликовал "Киев Автомобильный" на своей странице в Facebook.
"Суровые киевские дожди", - говорится в подписи к фото.
В Киеве Мерседес провалился под асфальт (фото: facebook.com/autokiev.info)
На снимке видно, что белый автомобиль Мерседес провалился под асфальт задними колесами.
Telegram-канал "Киев Сейчас" также опубликовал фотографии, на которых виден провалившийся асфальт на улице Ильинской.
В Киеве дорогу размыло на улице Ильинской, 8 (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
Напомним, в Запорожье женщина провалилась под землю возле областной больницы, куда пришла проведать родственника.
Мы также писали о том, что в центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки.