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В центре Киеве после сильного дождя размыло дорогу: Мерседес провалился под асфальт

Автор: Styler

Сегодня, 18 мая, по Киеву прошелся сильный дождь с градом и грозами. При этом дорога на улице Ильинская, 8 (Подол) не выдержала этого. Землю под асфальтом размыло и появились ямы. Кроме того, пострадал автомобиль Мерседес, который стоял на парковке.

Фото с места инцидента опубликовал "Киев Автомобильный" на своей странице в Facebook.

"Суровые киевские дожди", - говорится в подписи к фото.

В Киеве Мерседес провалился под асфальт (фото: facebook.com/autokiev.info)

На снимке видно, что белый автомобиль Мерседес провалился под асфальт задними колесами.

Telegram-канал "Киев Сейчас" также опубликовал фотографии, на которых виден провалившийся асфальт на улице Ильинской.

В Киеве дорогу размыло на улице Ильинской, 8 (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Государство заплатит компенсацию?
  • Ну, а зачем он в яму заехал?
  • Что-то разметки парковки не видно;
  • Да нет, это не строгие дожди - это обычное хищение средств, которыми должны были обслуживать подземные коллекторы, которые еще построили при царе Горохе;
  • Я почему-то думаю, что, как всегда, будет виноват водитель потому что припарковался;
  • И еще хотят техосмотр вернуть! Где обещанные дороги?

Напомним, в Запорожье женщина провалилась под землю возле областной больницы, куда пришла проведать родственника.

Мы также писали о том, что в центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки.

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