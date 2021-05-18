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У центрі Києві після сильного дощу розмило дорогу: Мерседес провалився під асфальт

Автор: Styler

Сьогодні, 18 травня, Києвом пройшовся сильний дощ з градом і грозами. При цьому дорога на вулиці Іллінська, 8 (Поділ) не витримала цього. Землю під асфальтом розмило і з'явилися ями. Крім того, постраждав автомобіль Мерседес, який стояв на парковці.

Фото з місця інциденту опублікував "Київ Автомобільний" на своїй сторінці в Facebook.

"Суворі київські дощі", - йдеться у підписі до фото.

У Києві Мерседес провалився під асфальт (фото: facebook.com/autokiev.info)

На знімку видно, що білий автомобіль Мерседес провалився під асфальт задніми колесами.

Telegram-канал "Київ Зараз" також опублікував фотографії, на яких видно асфальт, що провалився на вулиці Іллінській.

У Києві дорогу розмило на вулиці Іллінській, 8 (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Держава заплатить компенсацію?
  • Ну, а навіщо він в яму заїхав?
  • Щось розмітки парковки не видно;
  • Та ні, це не суворі дощі - це звичайне розкрадання коштів, якими повинні були обслуговувати підземні колектори, які ще побудували за царя Гороха;
  • Я чомусь думаю, що, як завжди, буде винен водій тому що припаркувався;
  • І ще хочуть техогляд повернути! Де обіцяні дороги?

Нагадаємо, у Запоріжжі жінка провалилася під землю біля обласної лікарні, куди прийшла провідати родича.

Ми також писали про те, що в центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика.

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