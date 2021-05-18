У центрі Києві після сильного дощу розмило дорогу: Мерседес провалився під асфальт

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У Києві Мерседес провалився під асфальт (фото: facebook.com/autokiev.info)

На знімку видно, що білий автомобіль Мерседес провалився під асфальт задніми колесами.

Telegram-канал "Київ Зараз" також опублікував фотографії, на яких видно асфальт, що провалився на вулиці Іллінській.

У Києві дорогу розмило на вулиці Іллінській, 8 (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

Користувачі мережі прокоментували інцидент.