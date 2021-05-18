У центрі Києві після сильного дощу розмило дорогу: Мерседес провалився під асфальт

Сьогодні, 18 травня, Києвом пройшовся сильний дощ з градом і грозами. При цьому дорога на вулиці Іллінська, 8 (Поділ) не витримала цього. Землю під асфальтом розмило і з'явилися ями. Крім того, постраждав автомобіль Мерседес, який стояв на парковці.
Фото з місця інциденту опублікував "Київ Автомобільний" на своїй сторінці в Facebook.
"Суворі київські дощі", - йдеться у підписі до фото.
У Києві Мерседес провалився під асфальт (фото: facebook.com/autokiev.info)
На знімку видно, що білий автомобіль Мерседес провалився під асфальт задніми колесами.
Telegram-канал "Київ Зараз" також опублікував фотографії, на яких видно асфальт, що провалився на вулиці Іллінській.
У Києві дорогу розмило на вулиці Іллінській, 8 (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, у Запоріжжі жінка провалилася під землю біля обласної лікарні, куди прийшла провідати родича.
Ми також писали про те, що в центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика.