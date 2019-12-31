В центре Киева закроют на вход станции метро: все подробности

Киевский метрополитен (фото: РБК-Украина)

Перед Новым годом в киевском метро могут ограничить движение

Новый год 2020 наступит уже совсем скоро. Сегодня, 31 декабря, в киевском метрополитене могут ограничить вход на станции "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь" и "Золотые ворота". Об этом сообщает "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

На данных станциях вход может быть временно ограниченным не только 31 декабря, но и 1 и 7 января. Это делается для того, чтобы в метрополитене не было давки.

При этом в эти числа может быть закрыт вход на станцию "Золотые ворота", чтобы все желающие могли добраться до Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать только на подъем.

Стоить отметить что в Киеве в новогоднюю ночь работу метро продлили на 3 часа. При этом фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Также в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года пассажирский наземный транспорт будет работать дольше.

Напомним, что па период новогодних праздников в Киеве ввели ряд строгих запретов. Самое главное – это то, что киевский городской совет запретил использование салютов и фейерверков до окончания войны на Донбассе. Также вводится запрет на устраивание зрелищ с использованием пиротехнических изделий.