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Новогодняя ночь 2020: как разных городах будет работать общественный транспорт

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 11:37
Новогодняя ночь 2020: как разных городах будет работать общественный транспорт
Как в Украине будет работать метро и наземный транспорт на Новый год (Фото: РБК-Украина)

Метро Киева и Харькова на Новый год ночью будет работать дольше

В Новый год 2020 метро в Киеве и Харькове меняет график работы в связи с праздником. В ряде областных центров наземный вид общественного транспорта также "подстроился" под новогоднюю ночь.

В столице подземка в ночь с 31 декабря на 1 января 2020-го будет работать на 3 часа дольше. Отметим также, что 31 декабря поздно вечером могут временно закрыть станцию метро "Золотые ворота" на время празднований на Софиевской площади.

По маршрутам, проходящим возле станций метро, будет организована перевозка пассажиров после прохождения последних поездов.

Фуникулер вообще будет курсировать круглосуточно.

В Киеве также продлят работу общественного наземного транспорта, при этом в центре города ограничат движение. В новогоднюю ночь будет запрещено ездить вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской. Однако Крещатик будет открыт для движения транспорта в выходные и праздничные дни.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января маршруты троллейбусов подкорректируют с учетом праздничных гуляний возле главной елки столицы.

В Харькове работу подземки также продлевают в новогоднюю ночь, и спуститься в метро можно до 03:00 1 января.

Наземный вид транспорта - трамваи, автобусы и троллейбусы - в Харькове будут работать до 04:00.

В Одессе некоторые маршруты будут курсировать до 6:00.

Во Львове трамваи будут ходить до 5:40.

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