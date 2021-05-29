У центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим (відео)
У Києві обвалилася частина балкона в житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9, біля станції метро "Театральна" вдень в самому центрі столиці. Шматок конструкції і осколки впали на асфальт на тротуар всього за хвилину до того, як по цьому місцю проходили люди.
Про це 29 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкою, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, 5-му поверсі.
Подія потрапила на відео, яке зняв очевидець.
На карах видно, що чоловік з здивованим вигуком підходить ближче до аварійного балкону прямо до уламків відпала конструкції - ймовірно, бажання відобразити їх на камеру виявилося сильніше почуття самозбереження.
Відео: у Києві на Пушкінській, 9, обвалилася частина балкона
У мережі ситуація, коли в центрі Києва серед білого дня починається "балконопад", викликала активні обговорення - і серед коментарів можна зустріти як гнівні, так і саркастичні.
- Ніколи такого не було і ось знову
- Реакція людини безцінна-підійшов, подивився, став на те місце, куди може впасти ще шматок балкона, якщо не весь, постояв і далі пішов...
- Якраз до Дня Києва! Зі святом, столиця
- У нещасного балкончика з'явилися суїцидальні нахили!
- Капець. Чому оператор просто знімає, а не попередив перехожих про реальну небезпеку?!
- Будинок втомився...
Раніше повідомлялося, що у Києві обвалилося відразу кілька балконів у будинку по вулиці Половецька, і в мережі показали фото з місця НП.
Нагадаємо також, що перед цим у центрі Києва на бульварі Лесі Українки, 36-Б балкон повалився на авто. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти, і на щастя ніхто не постраждав, крім припаркованої під будинком машини.