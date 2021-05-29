ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим (відео)

Новость на русском →
Київ, Субота 29 травня 2021 15:57
У центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим (відео) Фото: у Києві обвалився балкон у будинку на вулиці Пушкінська (google.com/maps)
Автор: Володимир Костирін

У Києві обвалилася частина балкона в житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9, біля станції метро "Театральна" вдень в самому центрі столиці. Шматок конструкції і осколки впали на асфальт на тротуар всього за хвилину до того, як по цьому місцю проходили люди.

Про це 29 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкою, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, 5-му поверсі.

Подія потрапила на відео, яке зняв очевидець.

На карах видно, що чоловік з здивованим вигуком підходить ближче до аварійного балкону прямо до уламків відпала конструкції - ймовірно, бажання відобразити їх на камеру виявилося сильніше почуття самозбереження.

Відео: у Києві на Пушкінській, 9, обвалилася частина балкона

У мережі ситуація, коли в центрі Києва серед білого дня починається "балконопад", викликала активні обговорення - і серед коментарів можна зустріти як гнівні, так і саркастичні.

  • Ніколи такого не було і ось знову
  • Реакція людини безцінна-підійшов, подивився, став на те місце, куди може впасти ще шматок балкона, якщо не весь, постояв і далі пішов...
  • Якраз до Дня Києва! Зі святом, столиця
  • У нещасного балкончика з'явилися суїцидальні нахили!
  • Капець. Чому оператор просто знімає, а не попередив перехожих про реальну небезпеку?!
  • Будинок втомився...

Раніше повідомлялося, що у Києві обвалилося відразу кілька балконів у будинку по вулиці Половецька, і в мережі показали фото з місця НП.

Нагадаємо також, що перед цим у центрі Києва на бульварі Лесі Українки, 36-Б балкон повалився на авто. Шматок бетонної конструкції впав з великої висоти, і на щастя ніхто не постраждав, крім припаркованої під будинком машини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ обвалення инцидент
LITE
Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини