У центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим (відео)

У Києві обвалилася частина балкона в житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9, біля станції метро "Театральна" вдень в самому центрі столиці. Шматок конструкції і осколки впали на асфальт на тротуар всього за хвилину до того, як по цьому місцю проходили люди.

Про це 29 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook .

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У старовинному цегляному будинку 1911 року побудови також розташовані різні кафе, ресторани і магазини. Балкою, від якого відвалилася частина, знаходиться на верхньому, 5-му поверсі.

Подія потрапила на відео, яке зняв очевидець.

На карах видно, що чоловік з здивованим вигуком підходить ближче до аварійного балкону прямо до уламків відпала конструкції - ймовірно, бажання відобразити їх на камеру виявилося сильніше почуття самозбереження.

Відео: у Києві на Пушкінській, 9, обвалилася частина балкона

У мережі ситуація, коли в центрі Києва серед білого дня починається "балконопад", викликала активні обговорення - і серед коментарів можна зустріти як гнівні, так і саркастичні.