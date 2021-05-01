В центре Киева пьяный "мажор" на Infinity убил свою 18-летнюю пассажирку: что ему грозит

Авария случилась ночью на бульваре Леси Украинки недалеко от Бессарабской площади.

Предварительно было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора.

Выяснилось, что молодой человек за рулем "Infinity" был пьян.

В Киеве на Печерске произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя на Infinity (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

Правоохранители проинформировали, что было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК.

Водителю за пьяную езду, которая закончилась смертью молодой пассажирки, уже сообщили о подозрении. Также подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

В центре Киева пьяный водитель Infinity устроил смертельную аварию (фото: kyiv.npu.gov.ua)