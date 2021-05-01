У центрі Києва п'яний "мажор" на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку: що йому загрожує

Аварія трапилася вночі на бульварі Лесі Українки недалеко від Бессарабської площі.

Попередньо було встановлено, що водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора.

З'ясувалося, що молодий чоловік за кермом "Infinity" був п'яний.

У Києві на Печерську сталася смертельна ДТП з вини п'яного водія на Infinity (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України - зараз він знаходиться в лікарні під охороною поліції.

Правоохоронці поінформували, що було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК.

Водієві за п'яну їзду, яка закінчилася смертю молодої пасажирки, вже повідомили про підозру. Також підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же термін.

У центрі Києва п'яний водій Infinity влаштував смертельну аварію (фото: kyiv.npu.gov.ua)