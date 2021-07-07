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В центре Киева показали опасную для жизни дорогу: держится на честном слове

Автор: Людмила Жукова

В Киеве показали жуткое состояние тротуара для пешеходов, которое может быть опасным для жизни. Речь идет об участке на улице Саксаганского, 56.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Божечки, на чьем из "честных слов" держится плитка над подземельем ...?" - подписал видео автор.

Отметим, что если несколько плиток провалятся - то прохожий человек может просто упасть вниз и покалечиться.

В Киеве на Саксаганского отваливается тротуарная плитка

В комментариях люди возмутились тем, что городская власть не обращает на такие проблемы внимания.

  • Это не актуально, Киеву нужен новый мост, вело и канатная дороги!!! На мелочи "наш" мэр внимания не обращает!
  • Это магия!
  • Один из лучших современных городов в Европе, это просто современный тротуар придуманный самими талантливыми учеными Украины.
  • На чесному слові наших депутатів.

Как мы писали ранее, в Киеве 2 июля на мосту Патона образовался водопад. Дело в том, что на под путепроводом произошло повреждение теплосети.

Также мы рассказывали, что в Киеве прошел мощный ливень с градом, непогода снесла билборд и повредила автомобили.

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Киев