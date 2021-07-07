У центрі Києва показали небезпечну для життя дорогу: тримається на чесному слові

У Києві показали страшний стан тротуару для пішоходів, який може бути небезпечним для життя. Йдеться про ділянку на вулиці Саксаганського, 56.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Божечки, на чиєму з "чесних слів" тримається плитка над підземеллям ...?"- підписав відео автор.
Відзначимо, що якщо кілька плиток проваляться - то перехожа людина може просто впасти вниз і покалічитися.
У Києві на Саксаганського відвалюється тротуарна плитка
У коментарях люди обурилися тим, що міська влада не звертає на такі проблеми уваги.
Як ми писали раніше, в Києві 2 липня на мосту Патона утворився водоспад. Справа в тому, що на під шляхопроводом сталося пошкодження тепломережі.