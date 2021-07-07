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У центрі Києва показали небезпечну для життя дорогу: тримається на чесному слові

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Київ, Середа 07 липня 2021 09:46
У центрі Києва показали небезпечну для життя дорогу: тримається на чесному слові У Києві розвалюється тротуар (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві показали страшний стан тротуару для пішоходів, який може бути небезпечним для життя. Йдеться про ділянку на вулиці Саксаганського, 56.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Божечки, на чиєму з "чесних слів" тримається плитка над підземеллям ...?"- підписав відео автор.

Відзначимо, що якщо кілька плиток проваляться - то перехожа людина може просто впасти вниз і покалічитися.

У Києві на Саксаганського відвалюється тротуарна плитка

У коментарях люди обурилися тим, що міська влада не звертає на такі проблеми уваги.

  • Це не актуально, Києву потрібен новий міст, вело і канатна дороги!!! На дрібниці "наш" мер уваги не звертає!
  • Це магія!
  • Одне з кращих сучасних міст в Європі, це просто сучасний тротуар придуманий самими талановитими вченими України.
  • На чесному слові наших депутатів.

Як ми писали раніше, в Києві 2 липня на мосту Патона утворився водоспад. Справа в тому, що на під шляхопроводом сталося пошкодження тепломережі.

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