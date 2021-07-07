У центрі Києва показали небезпечну для життя дорогу: тримається на чесному слові

У Києві показали страшний стан тротуару для пішоходів, який може бути небезпечним для життя. Йдеться про ділянку на вулиці Саксаганського, 56.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Божечки, на чиєму з "чесних слів" тримається плитка над підземеллям ...?"- підписав відео автор.

Відзначимо, що якщо кілька плиток проваляться - то перехожа людина може просто впасти вниз і покалічитися.

У Києві на Саксаганського відвалюється тротуарна плитка

У коментарях люди обурилися тим, що міська влада не звертає на такі проблеми уваги.