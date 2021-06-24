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В центре Киева обвалилась крыша исторического здания, которому 130 лет (фото)

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Киев, Четверг 24 июня 2021 14:50
В центре Киева обвалилась крыша исторического здания, которому 130 лет (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве обрушилась крыша исторического здания
Автор: Роман Мирончук

В Киеве находится много исторических зданий, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. Так, к примеру, на Андреевском спуске, 18 крыша дома провалилась окончательно. При этом зданию уже 130 лет.

Об этом сообщает сообщество "ЧЕСНО.Київ" на своей странице в Facebook.

"Крыша на историческом здании на Андреевском спуске, 18, провалилась окончательно. Это означает, что с каждыми осадками вода будет разрушать историческое наследие изнутри", - говорится в сообщении.

В центре Киева обвалилась крыша исторического здания, которому 130 лет (фото)

В Киеве обрушилась крыша исторического здания (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Отметим, что двери этого дома декорированы композицией в виде двух портиков с накладными деталями неоренессанса. Эти двери вносят в 20 исторических дверей, которые стоит увидеть в Киеве.

В центре Киева обвалилась крыша исторического здания, которому 130 лет (фото)

В Киеве обрушилась крыша исторического здания (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Ранее в данном здании находились 18 художественных мастерских, но впоследствии художников выселили.

В центре Киева обвалилась крыша исторического здания, которому 130 лет (фото)

В Киеве обрушилась крыша исторического здания (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" нашли решение Киевсовета 2010, когда мэром города был Леонид Черновецкий. В нем указано, что разрешается провести оценку земли, под домом и в дальнейшем ее продать.

То есть на месте дома вплотную к Театру на Подоле может появиться какое-то очередное заведение с едой.

История дома

Дом на Андреевском спуске, 18 был построен 1891 году по проекту архитектора Андрея Крауса. В то время дом принадлежал семья ювелира Иосифа Ребенка, который работал у польского ювелира Ярославского.

После смерти Ярославского его жена вышла замуж за Иосифа, которому дом принадлежал до самой его смерти в 1943 году.

Напомним, в центре Киева обрушился пол в жилом доме.

Мы также писали о том, что в многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица".

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