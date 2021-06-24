У центрі Києва обвалився дах історичної будівлі, якій 130 років (фото)

У Києві знаходиться багато історичних будівель, які потребують ремонту та реконструкції. Так, наприклад, на Андріївському узвозі, 18 дах будинку провалилася остаточно. При цьому будівлі вже 130 років.

Про це повідомляє спільнота "ЧЕСНО.Кіїв" на своїй сторінці в Facebook .

"Дах на історичній будівлі на Андріївському узвозі, 18, провалилася остаточно. Це означає, що з кожними опадами вода руйнуватиме історичну спадщину зсередини", - йдеться в повідомленні.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Зазначимо, що двері цього будинку декоровані композицією у вигляді двох портиків з накладними деталями неоренесансу. Ці двері вносять у 20 історичних дверей, які варто побачити у Києві.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Раніше в цьому будинку перебували 18 художніх майстерень, але згодом художників виселили.

У Києві обвалився дах історичної будівлі (фото: facebook.com/chesno.kyiv)

Журналісти "Схеми: корупція в деталях" знайшли рішення Київради 2010 року, коли мером міста був Леонід Черновецький. У ньому зазначено, що дозволяється провести оцінку землі, під будинком і надалі її продати.

Тобто на місці будинку впритул до Театру на Подолі може з'явитися якийсь черговий заклад з їжею.

Історія будинку

Будинок на Андріївському узвозі, 18 був побудований 1891 році за проєктом архітектора Андрія Крауса. У той час будинок належав сім'я ювеліра Йосифа Ребенка, який працював у польського ювеліра Ярославського.

Після смерті Ярославського його дружина вийшла заміж за Йосипа, якому будинок належав до самої його смерті в 1943 році.