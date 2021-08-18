В центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада (видео)

Также появилось видео задержания, которое происходило на углу перекрытых улиц Шота Руставели и Саксаганского.

Сообщается, что мужчина с оружием на автомобиле заехал на закрытые из-за масштабной подготовке к праздничным мероприятиям и репетиции парада улицы, и хотел проехать дальше. К водителю поспешили правоохранители.

На опубликованных кадрах видно, что минимум пятеро полицейских стоят возле автомобиля, и требуют от водителя отдать оружие и выйти из машины. Через некоторое время тот выбрасывает пистолет, и "копы" отодвигают его подальше.

Но вот сам выйти из транспорта мужчина не желал - один из правоохранителей пытался силой его вытащить, но это было не просто. В итоге нарушитель таки оказался на асфальте лицом вниз. Его скрутили, и на руки надели наручники.

Откуда у задержанного оружие и есть ли на него разрешение - теперь выясняется.

Видео: в Киеве задержали мужчину с оружием, который заехал на авто на улицу, перекрытую из-за репетиции парада ко Дню Независимости

Отметим, на момент выхода публикации в пресс-службе киевской полиции и патрульных об инциденте ничего не сообщалось.