В центре Киева мужчина чудом увернулся от падающего дерева: видео спасения

Во время урагана в Киеве огромное дерево рухнуло прямо в центре Киева. Момент падения попал на видеозапись, на которой можно увидеть "рожденного в рубашке" человека. Видео опубликувал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Чрезвычайное происшествие, которое зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, случилось в вечернее время на улице Богдана Хмельницкого, что неподалеку от метро "Театральная".

Отметим, что пользователи сети традиционно обвинили во всем столичную власть и "Киевзеленстрой".

Спасибо Кличко и Киевзеленстрою.

Ну, сегодня ты убежал.

Уникальная везучесть!

А где коментаторы "не там запарковался, не там шел" ?

Киевзеленстрой не несет ответственность за состояние деревьев в городе?

Скрин комменатриев

В Киеве мужчина увернулся от падающего дерева (facebook.com/KyivOperativ)

К слову, в киевском метро случилось чрезвычайное происшествие, из-за чего было остановлено движекние поездов на "красной ветке" метрополитена.

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.