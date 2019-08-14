Град, ливни и штормовой ветер: где в Украине резко испортится погода

Погода в Украине 15 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в четверг будет ненастной и принесет неприятности жителям страны

Погода в Украине в четверг, 15 августа, принесет грозовые дожди, местами сильные ливни, шквальные порывы ветра и даже град в некоторые области. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, грозовая стихия с ливнями и местами с градом особенно сильно разгуляется на Западе Украины. На Севере и в Житомирской области также возможны осадки, однако менее интенсивные. Однако северо-западный ветер на Западе будет умеренным.

А жители северных, части центральных областей, а также Одесчины будут потерпать от порывов сильного южного ветра, сила которого порой будет достигать штормовых значений.

Погода в Украине 15 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Юге, Востоке и близким к ним центральным областям завтра ожидается жара от +30 до +34 градусов и высокий риск возникновения пожаров.

В западных областях будет не просто прохладно, а довольно таки холодно - от +18 до +23 градусов.

"А вот на Севере - полная демократия, - пишет синоптик, - в четверг в Житомирской области +20... +23 градуса, в Киевской области +23... +25 градусов, в Черниговской области +25... +27 градусов, а в Сумской области +26... +31 градус".

В Киеве в четверг резко похолодает до +24 градусов. Синоптик прогнозирует такде сильные порывы южного ветра в столице. Вероятность дождя низкая, будет облачно.

Погода в Украине 15 августа (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.