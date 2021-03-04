В центре Киева у маршрутки с пассажирами отлетело колесо

В четверг, 4 марта, в Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами выехала на трамвайные пути и у нее отвалилось заднее колесо. Инцидент произошел на улице Еленовская.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Из-за того, что маршрутка остановилась на рельсах движение трамваем было заблокировано.
В Киеве у маршрутки отлетело колесо (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
Конечно техническое состояние маршруток оставляет желать лучшего. Но! По Кирилловской и Константиновской впору устраивать тест-драйв внедорожникам, а не ежедневно передвигаться на легковых автомобилях. Там нет дороги, только направление. А участок между двумя светофорами напротив стадиона Спартак - это вообще треш!!! Европейская столица? Неужели нельзя переложить рельсы по новым технологиям, чтобы вибрация трамваев не разрушала дорожное покрытие?
Та то маршрутка хотела трансформироваться, чтобы можно было ехать по рельсам, но что-то пошло не так;
Из-за одного лося пострадают сотни, тысячи людей...
Это Кирилловская, там такие ямы, что ехать можно только по трамвайному полотну;
Просто нужно цену на проезд поднять...нет денег на ремонт.