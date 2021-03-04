У центрі Києва у маршрутки з пасажирами відлетіло колесо

У четвер, 4 березня, в Києві на Подолі маршрутка з пасажирами виїхала на трамвайні колії і у неї відвалилося заднє колесо. Інцидент стався на вулиці Оленівська.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Через те, що маршрутка зупинилася на рейках рух трамваїв було заблоковано.
У Києві у маршрутки відлетіло колесо (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
Звичайно технічний стан маршруток залишає бажати кращого. Але! На Кирилівській та Костянтинівській пора влаштовувати тест-драйв позашляховиків, а не щодня пересуватися на легкових автомобілях. Там немає дороги, тільки напрямок. А ділянка між двома світлофорами навпроти стадіону Спартак - це взагалі треш!!! Європейська столиця? Невже не можна перекласти рейки за новими технологіями, щоб вібрація трамваїв не руйнувала дорожнє покриття?
Та то маршрутка хотіла трансформуватися, щоб можна було їхати по рейках, але щось пішло не так;
Через одного лося постраждають сотні, тисячі людей
Це Кирилівська, там такі ями, що їхати можна тільки по трамвайній колії;
Просто потрібно підняти ціну на проїзд...немає грошей на ремонт.