Незачем было рожать! В Киеве маршрутчик не пускал в салон мужчину с детьми
В Киеве водитель маршрутки №239 отказался везти льготников, а именно дедушку с двумя детьми из многодетной семьи.
Об этом рассказал Рома Литвиненко на странице "Соломенка Киев" в Facebook.
По словам автора поста, в маршрутку зашел дедушка с детьми 6 и 9 лет. Несовершеннолетние из многодетной семьи, на что имелись все документы о льготах. Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни.
"Сегодня, 23.02.21, примерно в 16.50 водитель вышеупомянутого маршрута отказался везти дедушку с 2 детьми, потому, что тот отказался платить за детей (6 и 9 лет) из многодетной семьи, с предоставлением всех нужных документов. К слову, дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть, почему мы не можем ими пользоваться??? Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи!!!". Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой", - рассказал автор поста.
Киевлянин отмечает, что дети и пожилой мужчина пережили огромный стресс из-за грубости и хамства водителя.
В Киеве маршрутчик нахамил дедушке с детьми (фото: https://www.facebook.com/groups/solomenka.kyiv)
В комментариях украинцы отреагировали на инцидент.
- Когда в маршрутках начнут выдавать талончики, когда это станет легально, а не маршрутки работают, потому что кому-то платят на лапу. И, в конце концов, когда этот вид транспорта исчезнет из Украины как страшный сон.
- На маршруточников можно написать жалобу в 1551. Если есть возможность номер сфоткать. Здесь все есть, даже рожа водителя. Время тоже есть.
- Но маршрутки также обязаны возить льготников! И некто не имеет право оскорблять человека, а тем более детей!!! А руководитель прежде чем принимать на работу таких тварей, пускай делает запрос в больницу Павлова.
Как мы ранее сообщали, в Киеве маршрутчик устроил жесткую драку с пассажиром.