В центре Киева у маршрутки с пассажирами отлетело колесо
В Киеве у маршрутки отлетело колесо (коллаж: РБК-Украина)
В четверг, 4 марта, в Киеве на Подоле маршрутка с пассажирами выехала на трамвайные пути и у нее отвалилось заднее колесо. Инцидент произошел на улице Еленовская.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Из-за того, что маршрутка остановилась на рельсах движение трамваем было заблокировано.
В Киеве у маршрутки отлетело колесо (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.
- Конечно техническое состояние маршруток оставляет желать лучшего. Но! По Кирилловской и Константиновской впору устраивать тест-драйв внедорожникам, а не ежедневно передвигаться на легковых автомобилях. Там нет дороги, только направление. А участок между двумя светофорами напротив стадиона Спартак - это вообще треш!!! Европейская столица? Неужели нельзя переложить рельсы по новым технологиям, чтобы вибрация трамваев не разрушала дорожное покрытие?
- Та то маршрутка хотела трансформироваться, чтобы можно было ехать по рельсам, но что-то пошло не так;
- Из-за одного лося пострадают сотни, тысячи людей...
- Это Кирилловская, там такие ямы, что ехать можно только по трамвайному полотну;
- Просто нужно цену на проезд поднять...нет денег на ремонт.
Напомним, во Львове маршрутка без тормозов вылетела на тротуар.
Ранее в Киеве маршрутчик не пускал в салон мужчину с детьми.