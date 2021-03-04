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У центрі Києва у маршрутки з пасажирами відлетіло колесо

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 13:56
У центрі Києва у маршрутки з пасажирами відлетіло колесо У Києві у маршрутки відлетіло колесо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У четвер, 4 березня, в Києві на Подолі маршрутка з пасажирами виїхала на трамвайні колії і у неї відвалилося заднє колесо. Інцидент стався на вулиці Оленівська.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Через те, що маршрутка зупинилася на рейках рух трамваїв було заблоковано.

У центрі Києва у маршрутки з пасажирами відлетіло колесо

У Києві у маршрутки відлетіло колесо (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • Звичайно технічний стан маршруток залишає бажати кращого. Але! На Кирилівській та Костянтинівській пора влаштовувати тест-драйв позашляховиків, а не щодня пересуватися на легкових автомобілях. Там немає дороги, тільки напрямок. А ділянка між двома світлофорами навпроти стадіону Спартак - це взагалі треш!!! Європейська столиця? Невже не можна перекласти рейки за новими технологіями, щоб вібрація трамваїв не руйнувала дорожнє покриття?
  • Та то маршрутка хотіла трансформуватися, щоб можна було їхати по рейках, але щось пішло не так;
  • Через одного лося постраждають сотні, тисячі людей
  • Це Кирилівська, там такі ями, що їхати можна тільки по трамвайній колії;
  • Просто потрібно підняти ціну на проїзд...немає грошей на ремонт.

Нагадаємо, у Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар.

Раніше в Києві маршрутник не пускав в салон чоловіка з дітьми.

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