Нова хвиля підтримки України: Свириденко розкрила деталі візиту в США

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до США отримала підтримку з боку американських високопосадовців, зокрема міністра фінансів Скотта Бессента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Свириденко розповіла агенству, що використала зустріч із Бессентом аби донести позицію України, що санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення, не повинні бути послаблені чи скасовані.

"Я думаю, що міністр Бессент підтримує Україну і виступає на її захист", – зазначила прем'єр-міністерка.

Вона додала, що американські партнери розуміють важливість боротьби з обходом санкцій, що має послабити агресора.

Співпраця з МВФ

Під час візиту також обговорювали взаємодію з Міжнародним валютним фондом. За словами Свириденко, вже у травні до Києва прибуде місія експертів фонду.

Прем’єрка повідомила про прогрес у питанні отримання кредиту на 8 млрд доларів і зазначила, що МВФ готовий проявляти гнучкість у питаннях відновлення енергетики.

Свириденко зазначила, що відчула нову хвилю підтримки, а настрій партнерів став більш конструктивним порівняно з попередніми візитами.

"Моє перше відчуття після двох днів таке, що ситуація змінилася", – додала вона.

Інвестиції та відновлення

Крім того, влітку очікується затвердження нового енергетичного проєкту в межах спільного інвестиційного фонду США та України.

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки та відновленню країни.

"Війна має закінчитися з належними гарантіями безпеки, належним планом процвітання, з належним планом відновлення та реконструкції", - наголосила Свириденко.

Голова уряду також висловила сподівання, що політичні зміни в Угорщині допоможуть розблокувати пакет допомоги ЄС на 90 млрд євро та пришвидшити вступ України до Євросоюзу.

У зв'язку з цим вона зазначила, що це також може стати гарною новиною для "незворотного" прагнення України до вступу в ЄС.

Тому зараз найвдаліший час для того, щоб прискорити процес вступу до Євросоюзу, висловила думку Свириденко.