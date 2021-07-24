В центре Киева козы паслись возле МИДа: курьезное фото

На кадре видно, как одна из белых коз щиплет травку, а вторая рядом взобралась на бетонное ограждение, словно позирует фотографу.

Горбаль в шутку отметил, что таких животных стоило бы отлить в бронзе - уж очень красиво выглядит подобная картина с козами на фоне массивных колонн здания МИД Украины, выполненного в стиле сталинского ампира (монументализм), и построенного в 1939 году.

В Киеве возле здания МИД паслись козы (фото: facebook.com/vasyl.gorbal)

В комментариях к публикации пользователи сети стали активно обсуждать зрелище, иронизировать и дискутировать - в том числе и по идентификации животных. Так, сперва Горбаль ошибочно назвал коз овцами, после чего получил массу комментов с пояснениями, что это не совсем корректно.

Дошло до того, что автор поста сделал дополнительную публикацию, в которой объяснил свой "промах" в зоологии.

"Конечно, я бы мог сразу исправить овец на коз. Но осознание того, что любой обычный городской житель легко определяет разницу (судя по многочисленным комментариям) между овцами, козами и баранами, добавляет радости и гордости за страну", - отшутился сотрудник Нацбанка.

Горбаль добавил, что скульптурная композиция "Овцы в бронзе возле МИДа", по его убеждению, "имела бы иную смысловую и художественную нагрузку, отличную от основных комментариев".

Нужно сказать, что этих двух коз замечают в центре Киева уже не впервые. Дело в том, что животные обитают в одном из домов неподалеку, и уже попадались на глаза жителям столицы на газонах Михайловской и Софийской площадей, а также в сквере у Владимирского проезда.