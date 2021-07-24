У центрі Києва кози паслися біля МЗС: курйозне фото

На кадрі видно, як одна з білих кіз щипає травичку, а друга поруч піднялася на бетонну огорожу, ніби позує фотографу.

Горбаль жартома зазначив, що таких тварин варто було б відлити в бронзі - вже дуже красиво виглядає подібна картина з козами на тлі масивних колон будівлі МЗС України, виконаного в стилі сталінського ампіру (монументалізм), і побудованого в 1939 році.

У Києві біля будівлі МЗС паслися кози (фото: facebook.com/vasyl.gorbal)

У коментарях до публікації користувачі мережі стали активно обговорювати видовище, іронізувати та дискутувати - в тому числі й щодо ідентифікації тварин. Так, спершу Горбаль помилково назвав кіз вівцями, після чого отримав масу коментів з поясненнями, що це не зовсім коректно.

Дійшло до того, що автор поста зробив додаткову публікацію, в якій пояснив свій "промах" в зоології.

"Звичайно, я б міг відразу виправити овець на кіз. Але усвідомлення того, що будь-який звичайний міський житель легко визначає різницю (судячи з численних коментарів) між вівцями, козами та баранами, додає радості і гордості за країну", - віджартувався співробітник Нацбанку.

Горбаль додав, що скульптурна композиція "вівці в бронзі біля МЗС", на його переконання, "мала б інше смислове і художнє навантаження, відмінне від основних коментарів".

Потрібно сказати, що цих двох кіз помічають у центрі Києва вже не вперше. Річ у тім, що тварини мешкають в одному з будинків неподалік, і вже траплялися на очі жителям столиці на газонах Михайлівської та Софійської площ, а також у сквері біля Володимирського проїзду.