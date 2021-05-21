У центрі Києва на камеру обстріляли в/ч Нацгвардії: "з інстинктом самозбереження дуже погано"

У Києві молодий чоловік з вікна висотки влаштував стрілянину в бік військової частини Національної гвардії України, розташованої біля станції метро "Печерська". Те, що відбувається, знімала на відео дівчина, після чого кадри виклали в мережу.

Про це 21 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook .

Інцидент стався сьогодні рано вранці близько половини сьомого. Судячи з ролика, стріляли з будівлі ЖК "Аристократ" на вулиці Євгена Коновальця, 34.

Як видно на кадрах, молодик навів рушницю, схожу на зброю дрібного калібру, в бік в/ч №2260, і вистрілив, очевидно, не цілячись. Після цього пролунав сміх дівчини-операторки.

Відео з такими "забавами" з'явилося в Instagram в акаунті користувача з ніком "15davydova". Через деякий час, як тільки інцидент набув розголосу, матеріал видалили, але ролик встиг розійтися просторами інтернету.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

Відео: у Києві стріляли в бік військової частини Національної гвардії

У мережі обурюються через інцидент та нахабства хуліганів, які влаштували такі дії на камеру, ймовірно, спеціально для "популярності".