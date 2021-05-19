Намек в сети о подготовке стрельбы в школе Киева поставил на уши полицию: что выяснилось

В Киеве киберполиция обратила внимание на тревожные сообщения в сети в одном из чатов о том, что в столичной школе на Троещине могут устроить стрельбу. Принимая во внимание недавние массовые убийства в российской гимназии в Казани , украинские правоохранители оперативно отреагировали на переписку, было начато уголовное производство, учебное заведение взяли под усиленную охрану.

Об этом 19 мая передали в Киевской городской прокуратуре на странице в Facebook .

Полицейских обеспокоили два сообщения в мессенджере Telegram в групповом чате "Колумбайн - возрождение", в котором один из пользователей вчера вечером написал "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда", а другой юзер разместил фото ружья "ИЖ 81" и написал, что оружие якобы похитил у своего отца.

Правоохранители смогли быстро установить автора первой публикации - им оказался 15-летний ученик другой школы.

"По результатам неотложного обыска по адресу его проживания обнаружен и изъят мобильный телефон и персональный компьютер. По словам несовершеннолетнего, указанное сообщение чате он сделал в шутку, а с автором поста о ружье незнаком", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что с подростком и его родителями правоохранители "провели профилактическую беседу".

Теперь же полиция устанавливает личность и местонахождение другого участника чата, который выложил фото ружья.

В Киеве полиция нашла переписку в сети с "шуткой" подростка о возможной стрельбе в школе (фото: скрин переписки facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)