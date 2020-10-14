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В центре Киева две девушки спели гимн России: история просто так не закончилась

Автор: Людмила Жукова

В центре Киева девушки решили спеть гимн оккупанта

В центре Киева, недалеко от стадиона "Олимпийский" заметили двух девушек, которые стояли и пели гимн России. Это произошло вечером 13 октября. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, молодые особы не стеснялись и вовсю пели гимн страны-оккупанта. После этого к девушкам подошел и парень и выгнал, объяснив, что такие действия недопустимы.

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"Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ - две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил что к чему", - сказано в сообщении на странице.

В комментариях украинцы поддержали парня и написали, что он все правильно сделал. Это недопустимые действия со стороны девушек.

  • Спасибо неизвестному герою, каждый русофил должен отгребать по щам.
  • Парню респект! Мало дал!!!
  • Какой молодец, жалко мало дал, жалею что рядом меня не было.
  • Ще й співають в такому місці, де наші захисники прогулюються в інвалідних візках без рук та ніг....Якщо хто не знає, то це територія військового госпіталю.
  • Це який треба мати цинізм і ідиотизм, і неповагу до оточуючих, щоб таку хр*нь учудити в госпіталі МО.
  • Мало наваляли!!!!!

Как мы ранее писали, в центре города спецназовцы КОРД задержали двух граждан Грузии за ограбление с применением оружия.

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