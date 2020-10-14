У центрі Києва дві дівчата співали гімн Росії: історія просто так не закінчилася

У центрі Києва, недалеко від стадіону "Олімпійський" помітили двох дівчат, які стояли і співали гімн Росії. Це сталося ввечері 13 жовтня. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, молоді особи не соромилися і щосили співали гімн країни-окупанта. Після цього підійшов до дівчат і хлопець, і вигнав, пояснивши, що такі дії неприпустимі.

"Сьогодні, в центрі Києва, біля Олімпійського стадіону, був ось такий дуже дивний движ - дві дівчини співали гімн Росії. Через кілька хвилин до них підійшов чоловік і популярно пояснив що до чого", - сказано в повідомленні на сторінці.

В коментарях українці підтримали хлопця і написали, що він все правильно зробив. Це неприпустимі дії з боку дівчат.

Дякую невідомому герою, кожен русофіл повинен відгрібати по щам.

Хлопцеві респект! Мало дав!!!

Який молодець, шкода мало дав, шкодую що поруч мене не було.

Ще й співають в такому місці, де наші захисники прогулюються в інвалідних візках без рук та ніг....якщо хто не знає, то це територія військового госпіталю.

Який це треба мати цинізм і ідиотизм, і неповагу до оточуючих, щоб таку хр*нь учудити в госпіталі МО.

Мало наваляли!!!!!

Як ми раніше писали, в центрі міста спецназівці КОРД затримали двох громадян Грузії за пограбування із застосуванням зброї.