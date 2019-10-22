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У центрі Києва безжально рубають дерева (відео)

STYLERЖиття    22.10.2019 - 14:04
У центрі Києва безжально рубають дерева (відео)
У Києві нахабно рубають дерева (Колаж РБК-Україна)

У Шевченківському районі столиці невідомі рубають дерева

У Пушкінському парку Києва невідомі люди безжально рубають дерева. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Андрій Усенко. За його словами, рубають абсолютно всі дерева, намагаючись перетворити парк на пустир. Чоловік закликав президента України Володимира Зеленського, а також мера Києва Віталія Кличка не залишати такий кричущий інцидент без уваги.

"Прошу реакції!!! Вранці 19.10.19, поки всі сплять, відбувається вирубка дерев Пушкінського парку, рубають в центрі парку і міста! Безжально, підряд, все в пустир перетворюють", - написав Усенко.

Відео: у парку столиці рубають дерева (facebook.com/usenko.andrei)

Користувачі мережі обурені таким свавіллям і звинувачують у всьому мера Києва Віталія Кличка.

  • Не хвилюйтеся все під контролем Віталіка, йде вирубка чагарнику!
  • Який жах, хоч закривай очі і вуха, щоб не бачити цього свавілля і не рвати собі серця, нелюди, су*и, тварі.
  • І це бидло буде будувати в Україні Європу?))) Угу. Щас.
  • Такі дії тільки увилечат кількість морального падла в країні.
  • Поки ми, прості люди, не візьмемо в руки зброю нічого не зміниться, свавілля буде лише процвітати.

У центрі Києва безжально рубають дерева (відео)Скріншот

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