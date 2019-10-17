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В Харьковской области задержали лесников, которые вырубали леса на 6 млн гривен

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 18:18
В Харьковской области задержали лесников, которые вырубали леса на 6 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им грозит до 12 лет заключения

В Харьковской области правоохранители задержали сотрудников государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство", которые вырубали леса на 6 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, злоумышленники по предварительному сговору совершили вырубку многолетних насаждений (665 деревьев, преимущественно дубов) на территории лесного хозяйства, где работали. В результате государству был нанесен ущерб на сумму 6,2 миллиона гривен.

Заместителю директора лесхоза, главному лесничему и трем мастерам леса сообщили о подозрении по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать аналогичные должности.

Напомним, ранее в Кабмине запустили электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины. В реестре будет присутствовать онлайн-карта рубок, ее планируют ввести до конца года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле парламент ужесточил наказание за незаконную вырубку леса. Законом был снижен высокий денежный эквивалент ущерба, который является условием наступления уголовной ответственности.

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