ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку лесов

Новости » Политика    25.04.2019 - 18:40
Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку лесов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Проект закона поддержал 241 нардеп

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов", которым ужесточается наказание за незаконную вырубку лесов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за законопроект №10201-1 проголосовал 241 парламентарий.

Соавтор законопроекта, нардеп Ольга Червакова, представляя законопроект, отметила, что он носит технический характер.

"Он направлен на исправление парламентской ошибки, которую мы допустили осенью прошлого года, принимая закон о сохранении украинских лесов… Этим законом был установлен денежный эквивалент для наступления уголовной ответственности по 246 статье Уголовного кодекса "Незаконная вырубка леса". Этим денежным эквивалентом являются сейчас 2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан как существенный вред и пять тысяч таких минимумов за тяжелые последствия при вырубке лесов. Но измена кроется в том, что в этом случае в уголовном процессе применяются не 17 гривен, как в административном, а 960 гривен", - заявила парламентарий.

Червакова обратила внимание, что таким образом за незаконную вырубку лесов предусмотрена уголовная ответственность только в том случае, если "черные лесорубы" нанесут ущерб на 2 млн гривен, а значит осуществят вырубку на площади до 1 га леса.

"Только при вырубке не менее гектара леса наступает уголовная ответственность", - сказала нардеп.

Законом был снижен слишком высокий денежный эквивалент ущерба, который является условием наступления уголовной ответственности.

Документ также вдвое ужесточает административную ответственность за незаконную вырубку леса.

Напомним, в октябре 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал закон о сохранении лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году сообщалось, что ущерб от незаконной вырубки лесов в Украине в 2016 году составил свыше 200 млн гривен.

Рада перенесла внесение изменений в закон о рынке электроэнергии Рада приняла закон для развития рынка "зеленой" энергетики
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Радавырубка леса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь