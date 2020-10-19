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В Украине из-за непогоды повреждены более 140 домов в двух областях

Украина, Понедельник 19 октября 2020 08:59
В Украине из-за непогоды повреждены более 140 домов в двух областях
Фото: ликвидация последствий непогоды (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на территориях Кировоградской и Николаевской областей в результате непогоды повреждены более 140 жилых домов. Также в Кировоградской и Киевской областях были подтоплены домохозяйства.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Кировоградская область

В Кропивницком из-за непогоды были повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 70 деревьев и подтоплены 4 домохозяйства. Были отключены 7 газораспределительных и 22 трансформаторные подстанции.

В селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала спортивной школы на площади 600 квадратных метров.

Николаевская область

В селах Воеводское, Благодатное, Рябоконово и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 жилых домов, 3 школ и детского сада. Были повалены 60 деревьев.

Киевская область

В результате интенсивных осадков были подтоплены 7 дворов (Белая Церковь - 2, Хотел - 2, Бровари - 1, Ирпень - 1 и Софиевская Борщаговка - 1).

Ранее РБК-Украина писало, что из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта.

Также сообщалось, что в субботу Киев затопило ливнем. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

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