У центрі Києва під асфальт провалилася машина "Водоканалу" (фото)

У Києві машина "Водоканалу" провалилася під асфальт (Колаж РБК-Україна)

У центрі Києва автомобіль "Водоканалу" провалився під асфальт і заблокував рух

У центрі Києва під асфальт провалилася машина комунального підприємства "Міськводоканалу". Задні колеса величезного автомобіля виявилися повністю заблоковані.

Інцидент стався в четвер рано вранці, 3 вересня, на вулиці Фроловській у районі Подолу. Автомобіль "Водоканалу" частково пішов під асфальт і задніми колесами намертво застряг у ямі. Про це повідомив з місця події кореспондент видання "Страна".

Наголошується, що під асфальт провалилася не вся машина, а тільки задня її частина. На місці події працюють рятувальники за допомогою спеціальної техніки проводять операцію витягування багатотонного автомобіля з пастки.

У центрі Києва автомобіль "Водоканалу" провалився під асфальт (Фото: "Страна")

Варто відзначити, що такі інциденти відбуваються досить часто. Нещодавно ми писали про те, що в Одесі автомобіль пірнув у яму, висотою у людський зріст. Очевидці розповіли, що машина просто провалилася у величезну яму, доверху наповнену водою. Людям вдалося зняти подію на відео.

А також ми розповідали про те, що біля Білої Церкви Київської області фура протаранила автомобіль патрульних поліцейських. Як зазначили в поліції, водій вантажного автомобіля не помітив на узбіччі машину патрульних і влетів у неї на великій швидкості.