В Одессе машина нырнула в яму в рост человека (видео)

В Одессе произошло ЧП с автомобилем
В Одессе 20 августа произошло ЧП с участием автомобиля. Местные жители стали свидетелями необычного зрелища - машина провалилась в яму, высотой в человеческий рост. Это произошло на улице Академика Королева, напротив здания МРЭО.
В сети появилось видео, как автомобиль ушел под асфальт.
По словам очевидцев, автомобиль "попросту провалился в огромную воронку, доверху заполненную водой". Как оказалось, в результате прорыва трубы в системе водоснабжения буквально за полчаса вымыло яму, глубиной в человеческий рост.
В Одессе машина нырнула под асфальт
Пользователи под видео написали свои комментарии.
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