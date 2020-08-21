ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе машина нырнула в яму в рост человека (видео)

Одесса, Пятница 21 августа 2020 11:52
В Одессе машина нырнула в яму в рост человека (видео)
В Одессе автомобиль упал в огромную яму (фото: dumskaya.net)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе произошло ЧП с автомобилем

В Одессе 20 августа произошло ЧП с участием автомобиля. Местные жители стали свидетелями необычного зрелища - машина провалилась в яму, высотой в человеческий рост. Это произошло на улице Академика Королева, напротив здания МРЭО.

В сети появилось видео, как автомобиль ушел под асфальт.

По словам очевидцев, автомобиль "попросту провалился в огромную воронку, доверху заполненную водой". Как оказалось, в результате прорыва трубы в системе водоснабжения буквально за полчаса вымыло яму, глубиной в человеческий рост.

В Одессе машина нырнула под асфальт

Пользователи под видео написали свои комментарии.

  • Это Адэсса, детка. Тут один прорыв трубы могут 3 раз в год заделывать в одном месте, например как на Ильфа и Петрова возле копейки. Бабло надо как то отмывать и наши налоги.

Как мы ранее писали, в Ровно медики бросили тело женщины в подъезде.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Одесса
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь