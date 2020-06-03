В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть

Пользователи сети возмущены действиями женщины, которая воровала цветы прямо в центре
В центре Харькова коммунальщики высадили новые яркие цветы на клумбе в парке Шевченко, но не все жители города ценят чужой труд. Одна женщина остановилась возле понравившихся ей цветов и решила забрать себе несколько десятков саженцев.
Видео инцидента сняли на видео прохожие. Позже данное видео было опубликовано в группе "Харьков 1654" в Facebook.
В Харькове женщина украла цветы из клумбы в парке Шевченко (видео: facebook.com/kharkiv1654)
Стоит отметить, что это видео шокировало многих жителей города. Женщину хотят вычислить по видео и заставить компенсировать украденное. Многие также возмущаются пассивными действиями автора видео.
Зафиксировать нарушение - это хороший поступок, но было бы более правильно помешать женщине заниматься воровством.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Киеве вандалы испортили клумбу в парке "Победа".
Ранее сообщалось о том, какие цветы запрещено дарить женщинам в возрасте.
Автор: Роман Мирончук