У центрі Харкова жінка крала квіти з клумби: відео інциденту обурило мережу

Користувачі мережі обурені діями жінки, яка крала квіти прямо в центрі
У центрі Харкова комунальники висадили нові яскраві квіти на клумбі у парку Шевченка, але не всі жителі міста цінують чужу працю. Одна жінка зупинилася біля квітів, які їй сподобалися і вирішила забрати собі кілька десятків саджанців.
Відео інциденту зняли на відео перехожі. Пізніше дане відео було опубліковано в групі "Харків 1654" у Facebook.
У Харкові жінка вкрала квіти з клумби у парку Шевченка (відео: facebook.com/kharkiv1654)
Варто зазначити, що це відео шокувало багатьох жителів міста. Жінку хочуть знайти за відео і примусити компенсувати вкрадене. Багато також обурюються пасивними діями автора відео.
Зафіксувати порушення - це хороший вчинок, але було б більш правильно перешкодити жінці займатися злодійством.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, у Києві вандали зіпсували клумбу у парку "Перемога".
Раніше повідомлялося про те, які квіти заборонено дарувати жінкам у віці.
Автор: Роман Мирончук