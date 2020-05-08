Какие цветы запрещено дарить женщинам в возрасте: могут обидеться

Какие цветы нельзя дарить женщине в возрасте (фото: freepik.com)

Некоторыми цветами можно обидеть маму или бабушку

При выборе цветов на подарок для женщин в возрасте нужно быть особенно щепетильными, поскольку неуместным букетом легко обидеть. В первую очередь, нужно учитывать вкусовые предпочтения получательницы букета, но есть и ряд "возрастных запретов". Как правильно выбрать букет - читайте в материале Styler.

Отметим, что из-за карантина в Украине ограничены точки продажи букетов, но некоторые рынки уже открылись, супермаркеты продают цветы в горшках, также можно оформить онлайн-доставку.

Экзотические растения

Женщины в возрасте, как правило, консервативны, поэтому вряд ли обрадуются растению-хищнику венерина мухоловка или бутылочному дереву. Флористы советуют отдать предпочтение классике - розы, тюльпаны или другие сезонные цветы. В горшке это может быть бегония, азалия, та же орхидея, которая давно перестала быть экзотикой.

Увядшие цветы

Какие бы цветы вы не выбирали - срезанные или в вазоне - никаких унылых лепестков. Если это цветущий вазон, выбирайте такой, который только начинает цвести. А при покупке срезанных букетов, не дайте продавцу заговорить вам зубы и "втюхать" недельной давности трижды реанимированные розы. Увядшие цветы могут быть восприняты как намек на увядание самой получательницы подарка.

Срезанные или в горшке

По этому поводу существует разные мнения. С одной стороны, срезанный букет быстро погибает, что напомнит о скоротечности времени, но, с другой стороны, если ваша мама или бабушка цветы любит, а выращивать вазоны - не очень, то почему бы не преподнести срезанный букет. Ну а любительнице повозиться в земле можно подарить цикламен, камелию, пеларгонию или другую цветущую радость.

Цветовая гамма

Желтый букет может навеять мысли об осени и увядании. Но, впрочем, есть и другое мнение, что этот цвет "согревает" и умиротворяет. Тут все зависит, опять же таки, от предпочтений самого человека, но если вы их не знаете, лучше выбрать другой цвет.

Белая цветовая гамма подойдет для женщин, что достигли карьерных высот и занимают (занимали) высокую должность. Белый букет говорит об уважении к получательнице подарка.

Можно остановить свой выбор на пестрая цветовой гамме. Такой букет намекнет на то, что женщина все еще женственна и может привлекать. Но серьезным дамам все же лучше дарить одноцветные букеты.

Белые розы продемонстрируют уважение

Пестрые герберы подарят радость и напомнят женщине, что она молода и красива

Цикламен в горшке символизирует родственные узы

Есть также беспроигрышный вариант, который к тому же можно обыграть при поздравлении. Это подобрать цветок по знаку Зодиака:

Овнам подойдут фиалки,

Тельцам - ландыши,

Близнецам - нарциссы,

Ракам можно дарить любые белые цветы,

Львицам - пионы,

Девам - мать-и-мачеху,

Весам - розы,

Скорпионам можно преподнести гвоздики,

Стрельцам - нарциссы,

Козероги не откажутся от белых гвоздик,

Водолеи - от фиалок,

Рыбам могут понравиться крокусы.

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