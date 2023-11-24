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На Центральному залізничному вокзалі запустили новий "сервіс". Що треба знати киянам і гостям столиці

П'ятниця 24 листопада 2023 13:24
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На Центральному залізничному вокзалі запустили новий "сервіс". Що треба знати киянам і гостям столиці На вокзалах - завжди людно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Реконструкція Центрального залізничного вокзалу в Києві триває вже не перший рік. Навіть на тлі війни містяни й гості столиці отримують нові послуги та "сервіси".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про які зміни на головному вокзалі столиці потрібно знати українцям.

При підготовці матеріалу було використано сторінку "Укрзалізниці" у Facebook.

Що змінилося

Віднедавна на головному київському вокзалі почали роботу нові ліфти.

Вони спрощують доступ з Південного вокзалу до 1-го перону, який є ключовим для найпопулярніших поїздів.

Крім того, ліфти забезпечують легкий доступ до конкорсу - переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.

На Центральному залізничному вокзалі запустили новий &quot;сервіс&quot;. Що треба знати киянам і гостям столиці

Ліфти розташовані на першому пероні (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Мета нововведення

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", столичний вокзал щодня відвідує десятки тисяч людей.

Серед них є пасажири, які їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки та батьки з немовлятами.

"Важливо, щоб кожен з них міг вільно переміщуватись вокзалом", - наголосили у прес-службі.

На Центральному залізничному вокзалі запустили новий &quot;сервіс&quot;. Що треба знати киянам і гостям столиціСкористатись ліфтом може кожен (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реконструкція вокзалу

Уточнюється, що запуск ліфтів є частиною великої реконструкції столичного вокзалу.

Зазначається, що у планах передбачено також модернізацію:

  • фудкорту
  • зон очікування
  • камер схову
  • вбиралень

У 2024 планують також встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбар'єрного доступу до інших платформ.

На Центральному залізничному вокзалі запустили новий &quot;сервіс&quot;. Що треба знати киянам і гостям столиціУкраїнцям пропонують подорожувати комфортніше (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на вокзалі у Львові з'явилася скульптура, яка спантеличила містян.

Читайте також про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці" на 2024 рік.

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