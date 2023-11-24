На Центральному залізничному вокзалі запустили новий "сервіс". Що треба знати киянам і гостям столиці
Реконструкція Центрального залізничного вокзалу в Києві триває вже не перший рік. Навіть на тлі війни містяни й гості столиці отримують нові послуги та "сервіси".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про які зміни на головному вокзалі столиці потрібно знати українцям.
При підготовці матеріалу було використано сторінку "Укрзалізниці" у Facebook.
Що змінилося
Віднедавна на головному київському вокзалі почали роботу нові ліфти.
Вони спрощують доступ з Південного вокзалу до 1-го перону, який є ключовим для найпопулярніших поїздів.
Крім того, ліфти забезпечують легкий доступ до конкорсу - переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.
Ліфти розташовані на першому пероні (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Мета нововведення
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", столичний вокзал щодня відвідує десятки тисяч людей.
Серед них є пасажири, які їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки та батьки з немовлятами.
"Важливо, щоб кожен з них міг вільно переміщуватись вокзалом", - наголосили у прес-службі.
Скористатись ліфтом може кожен (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Реконструкція вокзалу
Уточнюється, що запуск ліфтів є частиною великої реконструкції столичного вокзалу.
Зазначається, що у планах передбачено також модернізацію:
- фудкорту
- зон очікування
- камер схову
- вбиралень
У 2024 планують також встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбар'єрного доступу до інших платформ.
Українцям пропонують подорожувати комфортніше (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на вокзалі у Львові з'явилася скульптура, яка спантеличила містян.
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