На Центральном ж/д вокзале запустили новый "сервис". Что нужно знать киевлянам и гостям столицы
Реконструкция Центрального железнодорожного вокзала в Киеве продолжается уже не первый год. Даже на фоне войны горожане и гости столицы получают новые услуги и "сервисы".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каких изменениях на главном вокзале столицы нужно знать украинцам.
При подготовке материала была использована страница "Укрзализныци" в Facebook.
Что изменилось
Недавно на главном киевском вокзале начали работу новые лифты.
Они упрощают доступ с Южного вокзала к 1-му перрону, который является ключевым для самых популярных поездов.
Кроме того, лифты обеспечивают легкий доступ к конкорсу - переходу над путями между Центральным и Южным вокзалами.
Лифты расположены на первом перроне (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Цель нововведения
Согласно информации "Укрзализныци", столичный вокзал ежедневно посещает десятки тысяч человек.
Среди них есть пассажиры, которые едут на реабилитацию, люди с физическими нарушениями, пожилые люди, беременные женщины и родители с младенцами.
"Важно, чтобы каждый из них мог свободно перемещаться по вокзалу", - подчеркнули в пресс-службе.
Воспользоваться лифтом может каждый (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Реконструкция вокзала
Уточняется, что запуск лифтов является частью большой реконструкции столичного вокзала.
Отмечается, что в планах предусмотрена также модернизация:
- фудкорта
- зон ожидания
- камер хранения
- туалетов
В 2024 году планируют также установить еще несколько эскалаторов и лифтов для безбарьерного доступа к другим платформам.
Украинцам предлагают путешествовать комфортнее (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на вокзале во Львове появилась озадачившая горожан скульптура.
Читайте также о новом графике движения поездов "Укрзализныци" на 2024 год.