На Центральном ж/д вокзале запустили новый "сервис". Что нужно знать киевлянам и гостям столицы

Реконструкция Центрального железнодорожного вокзала в Киеве продолжается уже не первый год. Даже на фоне войны горожане и гости столицы получают новые услуги и "сервисы".

При подготовке материала была использована страница "Укрзализныци" в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каких изменениях на главном вокзале столицы нужно знать украинцам.

Что изменилось

Недавно на главном киевском вокзале начали работу новые лифты.

Они упрощают доступ с Южного вокзала к 1-му перрону, который является ключевым для самых популярных поездов.

Кроме того, лифты обеспечивают легкий доступ к конкорсу - переходу над путями между Центральным и Южным вокзалами.

Лифты расположены на первом перроне (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Цель нововведения

Согласно информации "Укрзализныци", столичный вокзал ежедневно посещает десятки тысяч человек.

Среди них есть пассажиры, которые едут на реабилитацию, люди с физическими нарушениями, пожилые люди, беременные женщины и родители с младенцами.

"Важно, чтобы каждый из них мог свободно перемещаться по вокзалу", - подчеркнули в пресс-службе.

Воспользоваться лифтом может каждый (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реконструкция вокзала

Уточняется, что запуск лифтов является частью большой реконструкции столичного вокзала.

Отмечается, что в планах предусмотрена также модернизация:

фудкорта

зон ожидания

камер хранения

туалетов

В 2024 году планируют также установить еще несколько эскалаторов и лифтов для безбарьерного доступа к другим платформам.

Украинцам предлагают путешествовать комфортнее (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)