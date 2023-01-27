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У Львові запустили дитяче протезування. Ось зворушливі фото першого щасливого пацієнта

У центрі "Незламні" запустили дитяче протезування (фото: city-adm.lviv)
Автор: Василина Копитко

Центр “Незламні” запустив напрямок дитячого протезування. Перший пацієнтом став 13-річний син українського захисника. Хлопець втрати втратив руку, коли допомагав мамі по господарству. Йому встановлять міоелектричний протез.

Про це повідомляють на сторінці реабілітаційного центру "Незламні" у Facebook.

Що відомо про юного пацієнта

Дмитрові - 13 років. Він родом з Одещини. Після того, як батько пішов воювати, саме син став опорою для матері. Завжди допомагав їй по господарству, яке у них чималеньке.

"Одного дня, коли Дмитро подрібнював їжу для худоби, хлопець дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. Руку дитина втратила в одну мить", - йдеться у повідомленні центру.

13-річний Дмитро приміряє протез (фото: Facebook/UNBROKEN)

Нині протезисти Центру "Незламні" виготовляють для Дмитра міоелектричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м’язів його руки.

"Хлопець вже спробував вперше, майже за рік, зігнути й розігнути праву руку і навіть взяти ручку. У його очах справжнє щастя", - говорять лікарі.

Хлопець зможе керувати протезом за допомогою міодатчиків (фото: Facebook/UNBROKEN)

Медики зазначають, що це лише проміжна примірка протеза. Далі до нього допасують кисть та закріплять усі датчики.

Протез Дмитра - одного з найкращих виробників протезів у світі - німецької компанії "Ottobock". Завдяки Мальтійській службі допомоги центр "Незламні" має мобільну майстерню та компоненти до протезів.

Дмитро став першим пацієнтом за напрямком дитячого протезування (фото: Facebook/UNBROKEN)

Нагадаємо, що проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові планує щороку допомагати 50 тисячам українців.

У центрі надаватимуть фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію людям, які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України.

Протез Дмитра виробила німецька фірма (фото: Facebook/UNBROKEN)

Раніше ми розповідали про те, що "Міс Україна Всесвіт" продала свій костюм, а отримані кошти направила на протези для наших військових.

Нещодавно ми ділились першими фото проєкту житла, яке зведуть для людей, що проходитимуть реабілітацію у центрі "Незламні".

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