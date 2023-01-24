"Міс Україна Всесвіт" продала костюм "Воїн світла" за шалені гроші: на що витратила кошти

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вирішила продати частину свого конкурсного вбрання "Воїн світла". На аукціон вона виставила крила, адже саме вони є найдивовижнішою частиною костюма.

Скільки Вікторія заробила та на що витратила гроші - читайте нижче в Styler.

На що модель витратила гроші

На аукціоні в Нью-Йорку Вікторія вирішила виставити також і свій лот, а саме неймовірні крила з костюма "Воїн світла" від дизайнерки Лесі Патоки.

"Я вирішила запропонувати лот на цьому аукціоні. Це були крила, створені золотими руками Лесі Патоки. З мого національного костюма для "Міс Всесвіт", - поділилася дівчина на своїй сторінці Instagram.

Найбільшою сумою, яка прозвучала, стали 10 500 доларів. Вікторія зазначила, що зароблені гроші підуть на підтримку військових ЗСУ.

"Ці кошти підуть на протези Kind Deeds та реабілітацію наших військових. Дуже рада, що ці крила допоможуть полегшити життя наших захисників", - розповіла модель.

Вікторія Апанасенко продала крила "Воїна світла" (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Що відомо про костюм "Воїн світла"

Костюм "Воїн Світла" для конкурсу створила дизайнерка Леся Патока, яка раніше розробляла образи для відомих українських зірок.

Саме над цим вбранням Леся працювала чотири місяці.

Монолітний комбінезон символізує броню та наче друга шкіра огортає Вікторію. Біла сукня представниці України складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку пішло понад 10 метрів тканини. Автентичність доповнено паскою на сучасний лад.

Костюм "Воїн світла" учасниці від України на конкурс "Міс Всесвіт" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Окрім самої сукні в костюмі є символічні крила, прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами. Костюм також прикрашає головний убір з традиційними колосками пшениці.

Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

Костюм "Воїн світла" учасниці від України на конкурс "Міс Всесвіт" 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Нагадаємо, що Вікторі Апанасенко представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Дівчина не пройшла до фіналу, проте отримала цінну нагороду, яку дають лише за демонстрацію життєвих цінностей.